«Почему вы такие несчастные?»: в Уфе чиновники и управдомы поспорили о ЖКХ

- Ну, я не стал бы говорить, что все у нас так плохо. Все зависит не от количества управляющих компаний, а от их качества. В стране есть управляющие компании, которые толково работают. В настоящее время в Госдуме разрабатываются несколько законопроектов — например, о предоставлении субсидии платы за капремонт одиноким пожилым людям и инвалидам. Субсидии будут платить как из регионального, так и из федерального бюджета. В закон о лицензировании управляющих компаний внесли изменения — они будут контролировать не тарифы, а правильность их начислений. А за неоднократное нарушение их будут лишать лицензий, - заявил Павел Качкаев.