Поставим заглушку в канализацию: Как в Уфе работают с должниками по услугам ЖКХ

«Можно отсрочить установку заглушки, или завтра заглушка придет к вам», - такую надпись можно принять за фразу из фильма ужасов.
Злостным неплательщикам угрожают установкой специального прибора в канализацию, если те не оплатят долги. Этот аппарат называется заглушкой. Задача прибора состоит в автоматическом блокировании системы водоотведения. Должник не сможет умыться, постирать одежду или смыть воду в унитазе. А если попробует – затопит собственную квартиру.
Отметим и оригинальность самих плакатов. Яркая бумага, резкие фразы, карикатуры – и всеобщее внимание обеспечено.
– Идея с плакатами появилась в соседнем ЖЭУ-47 и сразу показала свою эффективность, – рассказывает «Медиакорсети» Маргарита Губеева, специалист по работе с населением ЖЭУ-25. – Неплательщики испугались установки заглушек в канализацию и оплатили долги по ЖКХ. Мы взяли идею на вооружение.
Важным в своей работе Маргарита Губеева отмечает личный контакт с неплательщиками:
– Когда у человека появляется долг в 3-4 тысячи рублей, его фамилия появляется в списке должников. С этого момента начинается работа по возвращению задолженности. Для начала я обхожу квартиры неплательщиков. Раздаю им листы, в которых четко прописана сумма, которую полагается заплатить. К слову, с некоторыми должниками ведем переписку по sms. При возникновении задолженности им на телефон приходит уведомление. Иногда на уговоры одного человека уходит по 5-6 месяцев.
Получается, распространение плакатов с призывами расплатиться с долгами по коммунальным услугам – лишь верхушка айсберга по работе ЖЭУ с должниками.
Есть и другие методы влияния на неплательщиков. Так, по адресу Первомайская, 88/1 коммунальщики повесили стенд, на котором указали жители каких квартир не платят за коммунальные услуги и сумму задолженности. Сам стенд закрепили высоко над подъездом, чтобы должники не сорвали. Общая сумма задолженности по дому составила более полумиллиона рублей.
– После того, как коммунальщики повесили этот стенд, мне стало некомфортно общаться с соседями. Ведь все теперь знают про мои финансовые трудности. В курсе даже точной суммы долга, – отмечает в разговоре Ульяна (имя изменено), жительница вышеуказанного дома. – Я понимаю, что оплачивать коммунальные услуги нужно вовремя. Но у меня двое маленьких детей. Работала нянечкой в детском садике. Получала зарплату в 7800 рублей. Мне платили меньше прожиточного уровня! А сейчас государственное учреждение унижает меня за то, что государство не выплачивало мне нормальную зарплату.
Мы обратились за комментариями к юристу.
– В нашей стране действует закон «О персональных данных». В нем четко прописано, какую именно информацию нельзя предавать огласке. Например, ФИО должника или его паспортные данные должны держаться в секрете. Но номер квартиры и сумма долга по закону не входят в перечень персональных данных, – прокомментировала ситуацию Олеся Попова, юрист по гражданско-правовым делам. – Устанавливать заглушки в канализацию также не противоречит букве закона. Ведь трубы от дома обслуживает именно управляющая компания.
Хорошая новость для должников – устанавливать заглушки в канализацию в ЖЭУ пока не торопятся. По словам Маргариты Губеевой, сейчас ее ведомство занимается исключительно информированием населения касаемо долгов.
Однако если ситуация вскоре не изменится, то установка заглушек станет делом времени. Если это произойдет, то соседи должников не пострадают, говорит Марина Губеева:
– У добросовестных жильцов проблем не будет, если мы установим заглушки в канализационные трубы должникам. Правда, если те начнут ее срывать самостоятельно с унитазов, здесь да, соседи могут нечаянно пострадать.
По словам первого заместителя главы администрации Уфы Салавата Хусаинова, общая задолженность уфимцев за жилищно-коммунальные услуги на 1 апреля 2018 года превысила 2,5 млрд рублей. Это рекордный показатель для Уфы.
- Почти 1,54 млрд из этой суммы или 62% - это долги, копившиеся более двух лет, - уточнило издание. - Таких семей в Уфе 8914. Еще 4933 семей не платят более года, общая сумма их долга - 337,5 млн руб.