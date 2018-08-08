Поставим заглушку в канализацию: Как в Уфе работают с должниками по услугам ЖКХ

– После того, как коммунальщики повесили этот стенд, мне стало некомфортно общаться с соседями. Ведь все теперь знают про мои финансовые трудности. В курсе даже точной суммы долга, – отмечает в разговоре Ульяна (имя изменено), жительница вышеуказанного дома. – Я понимаю, что оплачивать коммунальные услуги нужно вовремя. Но у меня двое маленьких детей. Работала нянечкой в детском садике. Получала зарплату в 7800 рублей. Мне платили меньше прожиточного уровня! А сейчас государственное учреждение унижает меня за то, что государство не выплачивало мне нормальную зарплату.