В Эстонии военные нашли предполагаемое место падение ракеты ВВС Испании

Боеприпас был накануне по ошибке запущен испанским летчиком в ходе учений над деревней Пангоди. Об этом пишет RNS.
Летчик за штурвалом Eurofighter Typhoon 2000 ошибочно произвел пуск боевой ракеты. Снаряд имеет режим самоуничтожения. Всего в тот момент в небе было четыре истребителя — два французских и два испанских.
Запущенная ракета ушла в район, где не было людей. Взрывов вблизи жилищ местного населения не зафиксировано. Эстонские эксперты считают, что боеприпас мог не сдетонировать в воздухе, а упасть на землю.
По факту произошедшего проводится расследование.