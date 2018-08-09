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В Эстонии военные нашли предполагаемое место падение ракеты ВВС Испании

9 августа 2018, 17:19
Представители вооруженных сил Эстонии обнаружили предполагаемое место падение ракеты AIM 120 AMRAAM класса «воздух-воздух».

Боеприпас был накануне по ошибке запущен испанским летчиком в ходе учений над деревней Пангоди. Об этом пишет RNS.

Летчик за штурвалом Eurofighter Typhoon 2000 ошибочно произвел пуск боевой ракеты. Снаряд имеет режим самоуничтожения. Всего в тот момент в небе было четыре истребителя — два французских и два испанских.

Запущенная ракета ушла в район, где не было людей. Взрывов вблизи жилищ местного населения не зафиксировано. Эстонские эксперты считают, что боеприпас мог не сдетонировать в воздухе, а упасть на землю.

По факту произошедшего проводится расследование.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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