Рустэм Хамитов занял третье место в медиа-рейтинге глав регионов ПФО

Рустэм Хамитов в мае 2018 года провел оперативное совещание по исполнению новых «майских» указов. Далее глава Башкирии посетил Миякинский район и ознакомился с ходом посевной, принял участие в «Дне 1000 велосипедистов» и поздравил полицейских с 300-летием образования российской полиции.