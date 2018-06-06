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Рустэм Хамитов занял третье место в медиа-рейтинге глав регионов ПФО

6 июня 2018, 10:01
Это данные за май 2018 года, месяцем ранее глава Башкирии был на ступеньку выше.

По данным «Медиалогии», глава Башкирии Рустэм Хамитов в мае занял третье место среди глав субъектов Приволжского федерального округа по медиа-активности. По сравнению с месяцем ранее, он «потерял» одну позицию.

На втором месте - временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Первое место за главой Татарии Рустам Минниханов.

Майское «распределение» по местам медаи-рейтинга обусловлено следующими медиа-активностями глав регионов.

Рустэм Хамитов в мае 2018 года провел оперативное совещание по исполнению новых «майских» указов. Далее глава Башкирии посетил Миякинский район и ознакомился с ходом посевной, принял участие в «Дне 1000 велосипедистов» и поздравил полицейских с 300-летием образования российской полиции.

Глеб Никитин отчитался о работе регионального правительства, подписал с главой Калужской области соглашение о сотрудничестве, а также презентовал региональную программу формирования высокоэффективного коллектива управленцев.

Рустам Минниханов выступил на Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир», посетил Китай, предложил китайской компании AliBaba локализовать производство в Иннополисе (особая экономическая зона близ Казани). Также он предложил китайскому производителю систем видеонаблюдения разместить производство в Татарии. Помимо этого, он открыл первую в республике испытательную зону сети технологии 5G.

В медиа-рейтинге регионов общефедеральном за май 2018 года глава Татарии на 5 месте, поднявшись на 1 ступень, руководитель Башкирии заняла 11 место, переместившись на 4 позиции вниз.

На первом месте мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте глава Московской области Андрей Воробьев, на третьем глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.

При расчете медиа-индекса персон учитываются несколько параметров, в том числе:

- Влиятельность источника информации (цитируемость), в котором упоминается персона;

- Характер упоминания персоны – позитив, негатив, нейтральный;

- Роль персоны в сообщении – главная, второстепенная;

- Наличие в упоминании прямой или косвенной речи.

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