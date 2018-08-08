В ВМС Украины признали невозможность добиться паритета с Россией на море

В то же время руководство военно-морского флота Украины считает, что для эффективного отражения агрессии России на море много кораблей и не нужно. Ведомство привело в качестве примера флота таких стран как Норвегия, Швеция и Израиль. ВМС этих государств хоть и небольшие, но очень эффективные.