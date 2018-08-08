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В ВМС Украины признали невозможность добиться паритета с Россией на море

8 августа 2018, 17:32
По словам представителей командования военно-морских сил (ВМС) Украины, их страна пока не может сражаться с Российской Федерацией на равных на Черном и Азовском морях.

Пост посвященный данному вопросу появился на страничке ВМС Украины в Facebook. Об этом восьмого августа пишет газета «Известия».

В то же время руководство военно-морского флота Украины считает, что для эффективного отражения агрессии России на море много кораблей и не нужно. Ведомство привело в качестве примера флота таких стран как Норвегия, Швеция и Израиль. ВМС этих государств хоть и небольшие, но очень эффективные.

Украина собирается до 2035 года создать сбалансированный военно-морской флот, который сможет решать любые боевые задачи. Сначала у Киева появится прибрежный флот. На втором этапе программы ВМС Украины получат быстроходные и маневренные малые боевые корабли (москитный флот). Далее будет создан сбалансированный флот.

Напомним, что две неделе назад бывший глава ВМС Украины Сергей Гайдук сообщил о необходимости минирования Азовского моря. По его мнению, Россия может попытаться высадить десант на территорию Украины.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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