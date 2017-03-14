mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе должники будут работать дворниками

14 марта 2017, 09:34
Об этом сегодня рассказал заместитель главы администрации города Салават Хусаинов.

В Уфе должников привлекут к работе по благоустройству города. Об этом на оперативном совещании в мэрии сегодня рассказал первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.

- Была проведена встреча с управлением федеральной службы судебных приставов. Районы будут приглашены на совместное совещание по вопросу содействия исполнения исполнительных производств в отношении должников, которые должны отбывать обязательные работы. Ну, если упрощенно сказать, вам они вам будут давать людей, которые должны у вас отработать и дворниками и грузчиками, - сказал он, обращаясь к главам администраций районов Уфы.

По его словам, в ближайшее время должны быть подписаны соответствующие соглашения.

- Не отказывайтесь от той рабочей силы, которую они вам предлагают. Там достаточно серьезные возможности для привлечения, - завершил он.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44