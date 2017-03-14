В Уфе должники будут работать дворниками

- Была проведена встреча с управлением федеральной службы судебных приставов. Районы будут приглашены на совместное совещание по вопросу содействия исполнения исполнительных производств в отношении должников, которые должны отбывать обязательные работы. Ну, если упрощенно сказать, вам они вам будут давать людей, которые должны у вас отработать и дворниками и грузчиками, - сказал он, обращаясь к главам администраций районов Уфы.