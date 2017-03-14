В Уфе должники будут работать дворниками

В Уфе должников привлекут к работе по благоустройству города. Об этом на оперативном совещании в мэрии сегодня рассказал первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов.
- Была проведена встреча с управлением федеральной службы судебных приставов. Районы будут приглашены на совместное совещание по вопросу содействия исполнения исполнительных производств в отношении должников, которые должны отбывать обязательные работы. Ну, если упрощенно сказать, вам они вам будут давать людей, которые должны у вас отработать и дворниками и грузчиками, - сказал он, обращаясь к главам администраций районов Уфы.
По его словам, в ближайшее время должны быть подписаны соответствующие соглашения.
- Не отказывайтесь от той рабочей силы, которую они вам предлагают. Там достаточно серьезные возможности для привлечения, - завершил он.