Полицейские изъяли в квартире уфимца более 1,7 кило гашиша

- Как установили полицейские, молодой человек ранее работал закладчиком и имел опыт в незаконном распространении наркотиков, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - Уфимец передавал товар курьерам через тайники-закладки мелким оптом, они его фасовали, упаковывали и раскидывали по городу.