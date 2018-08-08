Полицейские изъяли в квартире уфимца более 1,7 кило гашиша

Видео задержания подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков опубликовала пресс-служба МВД по Башкирии.
Его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ при силовой поддержке спецподразделения «Гром».
- Как установили полицейские, молодой человек ранее работал закладчиком и имел опыт в незаконном распространении наркотиков, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - Уфимец передавал товар курьерам через тайники-закладки мелким оптом, они его фасовали, упаковывали и раскидывали по городу.
По предварительным данным, в квартире уфимца оперативники обнаружили и изъяли свыше 1,7 кг наркотиков, более 1 миллиона рублей и десяток фальшивых купюр.
Установлено, что парень планировал заняться распространением фальшивых купюр, поэтому и приобрел поддельные банкноты.
В настоящее время задержанный находится под стражей. По факту покушения на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело.