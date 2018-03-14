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У подозреваемых в нападении на ночной клуб в Салавате изъяли наркотики

14 марта 2018, 14:31
В Салавате продолжают расследовать уголовное дело о хулиганстве в развлекательном заведении.

Как мы писали ранее, сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками Отдела МВД России по г. Салавату задержали в Ишимбае пятерых подозреваемых в организации преступления.

Сегодня стало известно, что кроме бит и травматического оружия, у подозреваемых изъяли кастеты, шапки с прорезями для глаз. У одного из них обнаружили наркотические средства. По факту хранения наркотиков возбуждают еще одно уголовное дело.

Задержанные уже признали свою вину. Один из парней помещен под арест, второй – под домашним арестом. Еще трое находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, разбой произошел 10 марта в г. Салават. Около 20 молодых людей ворвались в ночной клуб и принялись крушить все вокруг себя. Выстрелами из травматического оружия были ранены два сотрудника заведения.

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