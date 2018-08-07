Великобритания готовит запрос на выдачу двух россиян по «делу Скрипалей»

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нынешней весной с помощью нервно-паралитического вещества. Пострадавших обнаружили в бессознательном состоянии на улице. Лондон обвиняет в покушении на убийство этих людей Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.