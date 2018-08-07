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Великобритания готовит запрос на выдачу двух россиян по «делу Скрипалей»

7 августа 2018, 17:27
Британские власти собираются требовать экстрадиции двух граждан России, которых подозревают в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Имена предполагаемых преступников пока не раскрываются. Об этом седьмого августа пишет газета «Известия».

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании смогли опознать подозреваемых. Последние попали на кадры камер видеонаблюдения. Газета The Guardian информирует, что Лондон уже подготовил запрос об экстрадиции фигурантов данного дела. Представители российской дипмиссии в Великобритании назвали эти сведения «неподтвержденным медийным вбросом».

Не исключено, что подготовка запроса на выдачу граждан России будет длиться не один месяц. Однако британские спецслужбы намерены сделать все, чтобы допросить подозреваемых.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нынешней весной с помощью нервно-паралитического вещества. Пострадавших обнаружили в бессознательном состоянии на улице. Лондон обвиняет в покушении на убийство этих людей Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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