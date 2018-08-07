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В Башкирии на выборы готовы пойти половина избирателей – опрос ВЦИОМ

7 августа 2018, 18:23
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил жителей Башкирии перед выборами.

Каждый второй (50%) участник опроса заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах депутатов Госсобрания Башкирии, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

29% опрошенных дали ответ «обязательно приму участие», 21% — «скорее приму».

Социологи узнали также, кому отдают предпочтение избиратели.

За «Единую Россию» намерены проголосовать 45% респондентов, на втором месте — КПРФ (15%), у ЛДПР — 8%, «Справедливой России» — 6%. Показатели остальных партий 3% и менее.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22-26 июня в Республике Башкортостан по заказу региональной общественной организации содействия социальному развитию Республики Башкортостан «Территория содружества». В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Объем выборки – 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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#Новости#Выборы-2018#Разиф Абдуллин#Политика
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