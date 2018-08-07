В Башкирии на выборы готовы пойти половина избирателей – опрос ВЦИОМ

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22-26 июня в Республике Башкортостан по заказу региональной общественной организации содействия социальному развитию Республики Башкортостан «Территория содружества». В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Объем выборки – 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.