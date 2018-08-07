В Башкирии на выборы готовы пойти половина избирателей – опрос ВЦИОМ

Каждый второй (50%) участник опроса заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах депутатов Госсобрания Башкирии, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.
29% опрошенных дали ответ «обязательно приму участие», 21% — «скорее приму».
Социологи узнали также, кому отдают предпочтение избиратели.
За «Единую Россию» намерены проголосовать 45% респондентов, на втором месте — КПРФ (15%), у ЛДПР — 8%, «Справедливой России» — 6%. Показатели остальных партий 3% и менее.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22-26 июня в Республике Башкортостан по заказу региональной общественной организации содействия социальному развитию Республики Башкортостан «Территория содружества». В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Объем выборки – 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.