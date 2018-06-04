В Башкирии явка в праймериз «Единой России» составила более 13 процентов

3 июня в Башкирии открылись 662 участка, в которых мог проголосовать любой желающий за понравившихся ему потенциальных кандидатов в депутаты Госсобрания республики от партии «Единая Россия». Голосование было рейтинговым, то есть галочки можно было проставить сразу за нескольких кандидатов.