mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии явка в праймериз «Единой России» составила более 13 процентов

4 июня 2018, 10:31
Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В Башкирии явка на предварительное голосование «Единой Росси» на 18 часов 3 июня превысила 12% избирателей, официальное сообщение об этом появилось на сайте партии.

- В конце дня явка превысила 13 процентов, - сообщили Медиакорсети сегодня в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

3 июня в Башкирии открылись 662 участка, в которых мог проголосовать любой желающий за понравившихся ему потенциальных кандидатов в депутаты Госсобрания республики от партии «Единая Россия». Голосование было рейтинговым, то есть галочки можно было проставить сразу за нескольких кандидатов.

В праймериз в Башкирии в качестве кандидатов участвовали 584 человека, в том числе глава региона Рустэм Хамитов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов, вице-премьер Николай Хорошилов министр ЖКХ Сергей Афонин, министр финансов Рида Субхангулова, министр спорта и молодежной политики Андрей Иванюта, 56 действующих депутатов Госсобрания Башкирии, включая спикера парламента Константина Толкачева.

Результаты голосования станут известны 5 июня.

Материалы по теме
Рустэм Хамитов принял решение участвовать в праймеризКонстантин Толкачев: В праймериз попали 56 депутатов Госсобрания БашкирииМэр Уфы Ирек Ялалов принял участие в дебатах праймериз «Единой России»
#Новости#Выборы-2018#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48