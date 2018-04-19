Глава Башкирии подтвердил, что для «Индюшкина» найден новый инвестор

- Самоуверенность в ведении бизнеса и недостаточная компетентность приводят к поражениям, - отметил Рустэм Хамитов. - Казалось бы, такой красивый проект был, но не пошел процесс. Правительство деньгами помогать не стало, потому что –то не тот случа. Бюджет предназначен для другого.