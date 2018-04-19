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Глава Башкирии подтвердил, что для «Индюшкина» найден новый инвестор

19 апреля 2018, 20:53
Он считает, что кредиторы пойдут на реструктуризацию долгов предприятия .

Сегодня, 19 апреля, в ходе прямой линии с главой Башкирии поступил вопрос от работника компании «Индюшкин», производившей индюшатину в Башкирии, которая стала банкротом и пришла в упадок.

Рустэм Хамитов заверил аудиторию, что для «Индюшкина» найден инвестор, который готов заняться оздоровлением предприятия, а кредиторы, которые предъявили «Индюшкину» претензии, пойдут на реструктуризацию долгов.

По словам Рустэма Хамитова, в правительство республики поступали обращения от собственников «Индюшкина» с просьбой о поддержке, но получила отказ.

- Самоуверенность в ведении бизнеса и недостаточная компетентность приводят к поражениям, - отметил Рустэм Хамитов. - Казалось бы, такой красивый проект был, но не пошел процесс. Правительство деньгами помогать не стало, потому что –то не тот случа. Бюджет предназначен для другого.

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