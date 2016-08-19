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В Салавате за счет частного инвестора реконструируют роддом

19 августа 2016, 17:52
Проект рассмотрен сегодня на правительственной комиссии.

В Салавате будет реконструирован городской роддом. Этим на условиях концессии займется частная компания «ГЕНУС», сообщает пресс-служба правительства республики. Проект был рассмотрен сегодня за заседании комиссии по поддержке приоритетных инвестиционных проектов.

- Инвестором будет представлена современная высокотехнологичная медицинская помощь населению, в том числе ЭКО, - говорится в сообщении. - Объем инвестиций планируется на уровне 286 миллионов рублей, ожидается создание порядка 50-ти рабочих мест.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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