В мэрии Уфы назвали срок открытия после ремонта старого Бельского моста

Как доложил представитель подрядчика, подготовительные работы к установке металлических конструкций полностью завершены, пришедшие в негодность опорные части заменены новыми. Бетон набрал необходимую прочность. Так что теперь могут быть окончательно демонтированы старые конструкции и на их место установлены новые.