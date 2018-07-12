В НАТО назвали условия для вступления Украины в Альянс

По словам генсека НАТО, Киев делает большие шаги для получения приглашения вступить в Североатлантический альянс. Запад рад принятию Украиной нового закона о нацбезопасности. Реформа позволит установить гражданский контроль и демократический надзор за армией и спецслужбами страны. Данное начинание должно быть продолжено. В итоге Украина приблизится к вступлению в НАТО.