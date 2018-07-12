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В НАТО назвали условия для вступления Украины в Альянс

12 июля 2018, 17:54
Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

Столтенберг сказал украинскому лидеру, что тому нужно делать для скорейшего вступления его страны в НАТО. Об этом пишет RNS.

По словам генсека НАТО, Киев делает большие шаги для получения приглашения вступить в Североатлантический альянс. Запад рад принятию Украиной нового закона о нацбезопасности. Реформа позволит установить гражданский контроль и демократический надзор за армией и спецслужбами страны. Данное начинание должно быть продолжено. В итоге Украина приблизится к вступлению в НАТО.

Ранее, руководство Североатлантического альянса подтвердило желание включить Украину в свой состав.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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