Белорецкие металлурги обновят канаты на горнолыжных подъемниках Башкирии

- Первая партия канатов поставлена в июле, вторая будет отправлена в ближайшее время. Это канат двойной свивки диаметром 13 мм, весит порядка 600 кг и может выдерживать нагрузку до 9 тонн, то есть теоретически может легко поднять примерно 105 горнолыжников весом 85 кг, - пояснила г-жа Боровых.