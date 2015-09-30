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Белорецкие металлурги обновят канаты на горнолыжных подъемниках Башкирии

30 сентября 2015, 22:28
«Белорецкий металлургический комбинат» выполнил заказ центрального клуба горнолыжного спорта и сноуборда РБ по поставке новых канатов для пассажирских канатных дорог Уфы, Стерлитамака и Белорецка.

Как сообщила «МКС» пресс-секретарь комбината Оксана Боровых, отгружено 2 тысячи метров каната для таких горно-лыжных комплексов, как «Куш-Тау» в Стерлитамаке и «Мраткино» в Белорецке. Например, в «Мраткино» канат будет установлен на детский подъемник.

- Первая партия канатов поставлена в июле, вторая будет отправлена в ближайшее время. Это канат двойной свивки диаметром 13 мм, весит порядка 600 кг и может выдерживать нагрузку до 9 тонн, то есть теоретически может легко поднять примерно 105 горнолыжников весом 85 кг, - пояснила г-жа Боровых.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото БМК

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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