mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Многодетная семья из барака на ул. Руставели в Уфе получила новое жилье

29 июня 2018, 09:03
Семье Ражаповых с маленьким ребенком-инвалидом выделили двухкомнатную квартиру.

Как рассказала Медиакорсети юрист Эльза Маулимшина, администрация города исполнила судебное решение и предоставила многодетной семье с ребенком-инвалидом квартиру на улице Амантая в Уфе.

О судьбе жителей барака на улице Шота Руставели рассказывали неоднократно не только местные, но и федеральные СМИ. Уфимская музыкальная группа «Глумилино» сняла о них клип. Жильцы также становились героями телепередач федеральных каналов.

Семья Ражаповых, состоящая из главы семьи, его жены Юлии, трех детей, у младшей из которых синдром ДЦП, выживали в комнатушке в 20 метров. Они много раз обращались в разные инстанции, но их не переселяли. Только через суд им удалось выбить долгожданную квартиру.

Материалы по теме
Мэрия Уфы ищет застройщика, который расселит дом по улице РуставелиВ Уфе рушится пол одного из домов на РуставелиУлица Шоты Руставели станет односторонней, а разворот на Бульваре Славы запретят
#Новости#Зиля Аскерова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48