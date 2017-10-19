Самолет с именем Мустая Карима впервые приземлился в Уфе

Воздушный коридор был благоприятным, поэтому весь путь из столицы России до Уфы был проделан всего за 1,5 часа. На борту находилось около 100 первых пассажиров. Во время полета им объявили, что самолет назван в честь народного поэта Башкортостана, писателя и драматурга Мустая Карима.