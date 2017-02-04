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Астана и Уфа стали городами-побратимами

4 февраля 2017, 15:58
Меморандум подписан 3 февраля.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов и аким (глава местного исполнительного органа власти в Казахсиане прим. ред.) Астаны Асет Исекешев подписали меморандум о побратимстве между городами Уфа и Астана. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Уфы. Стороны подписали документ 3 февраля.

- У жителей Казахстана и Башкортостана очень много общего. Я думаю, Астана и Уфа будут тесно сотрудничать во всех сферах, активно обмениваться опытом в области культуры и спорта, в области развития города, использования новых технологий, и, конечно в экономической сфере. Астана и Уфа также могут сотрудничать в вопросе развития транспортной системы, ведь сегодня выстраивается маршрут из Восточной Азии и Китая в Европу через Казахстан и Россию, - цитирует слова господина Исекешева пресс-служба.

- Уверен, что подписание Меморандума о побратимстве между нашими городами послужит развитию прямых контактов между представителями бизнеса, а также регулярным обменам делегациями в различных сферах городской жизни и будет в конечном итоге способствовать укреплению отношений между нашими городами и народами, - отметил Ирек Ишмухаметович.

В мэрии отметили, что это документ должен «способствовать развитию новых перспективных и инновационных форм сотрудничества для более полного раскрытия потенциала муниципалитетов и повышения эффективности управления».

Астана стала седьмым побратимом Уфы. До этого в 1997 году был подписан с городами Анкара (Турция) и Галле (Германия), а с 2011 по 2016 год – с четырьмя городами Китайской народной республики: Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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