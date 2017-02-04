Астана и Уфа стали городами-побратимами

- У жителей Казахстана и Башкортостана очень много общего. Я думаю, Астана и Уфа будут тесно сотрудничать во всех сферах, активно обмениваться опытом в области культуры и спорта, в области развития города, использования новых технологий, и, конечно в экономической сфере. Астана и Уфа также могут сотрудничать в вопросе развития транспортной системы, ведь сегодня выстраивается маршрут из Восточной Азии и Китая в Европу через Казахстан и Россию, - цитирует слова господина Исекешева пресс-служба.