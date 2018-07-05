В интернете запущен обучающий проект о раздельном сборе мусора

- Контейнеры для раздельного сбора отходов в своем дворе – не мечта, а реальность. Чтобы они появились, достаточно конкретных практических действий. Все они подробно описаны на мусорраздельно.рф. Я сама и другие активные жители проверили это на практике и теперь вносим вклад в решение проблемы мусора и одновременно экономим средства жителей нашего дома, - рассказывает координатор проектов движения ЭКА Мария Малороссиянова.