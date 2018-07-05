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Госдума одобрила в третьем чтении закон об ННД для нефтяников

5 июля 2018, 15:44
Депутаты Государственной думы Российской Федерации приняли в третьем чтении законопроект о пилотном применении налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.

В документе содержится предложение понизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Об этом пишет RNS.

За принятие законопроекта отдали свои голоса 343 парламентария. Один депутат воздержался.

Пилотное применение НДД для нефтяников пройдет на 35 участках. Недра там разрабатываются корпорациями «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также рядом независимых нефтяных компаний. В 2016 году в целом на данных участках было добыто 14,7 миллиона тонн черного золота. Объем извлекаемых запасов нефти там достигает 900 миллионов тонн.

В конце мая Кабмин РФ заявил об инициативе понизить акциз на бензин на 3 000 рублей за тонну, а на дизельное топливо — на 2 000 рублей за тонну. Эти цифры еще не окончательные. Они могут измениться.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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