Ансамбль песни и танца «Мирас» из Уфы выступил в Париже

Как отметила вице-президент Ассоциации татар и башкир Франции Альфия Айзатова, парижская публика очень интернациональная, и ей всегда интересно увидеть что-то новое. «Безусловно, мы очень горды показывать своим друзьям во Франции нашу культуру. На примере «Мираса» французский зритель увидел взаимовлияние европейской и восточной культур, что сегодня становится очень актуальной темой. Все номера были исполнены на высочайшем профессиональном уровне. Надеемся, что ваш коллектив еще много раз будет радовать нас своими выступлениями», - рассказала она.