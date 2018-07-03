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Памятная стела украсила самую восточную точку Башкирии

3 июля 2018, 10:05
Северная, южная и западная точки уже были отмечены стелами.

29 июня в Учалинском районе на границе с Челябинской областью открыли стелу с обозначением координат крайней восточной географической точки Башкирии, сообщили в пресс-службе Русского географического сообщества по республике.

Вместе с открытием стел начинается новый проект под названием «Башкирская кругосветка», который создает туристический бренд «Крайние географические точки Республики Башкортостан» и, по мнению организаторов, поспособствует развитию авто-мото-велотуризма на территории республики.

12 октября открыли стелу с обозначением самой северной географической точки Башкортостана в Янаульском районе. Пограничный столб был установлен северо-западнее деревни Байсарово.

27 октября в Бакалинском районе республики, на границе с Татарстаном, у деревни Ивановка состоялось открытие стелы, обозначающей крайнюю западную точку Башкирии.

11 мая в Зианчуринском районе республики у деревни Кужанак установлена стела, обозначающая крайнюю южную географическую точку нашей республики.

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