В Башкирии отметили стелой крайнюю западную точку республики

- Решение об установке памятных стел в крайних географических точках нашей республики мы приняли на заседании башкирского отделения РГО. По нашему мнению, географические координаты - это своего рода адрес нашего «дома» на поверхности планеты Земля. А дом наш огромный и довольно богатый, по площади он превосходит многие европейские государства, - сообщил Камиль Зиганшин. - С севера на юг расстояние составляет 550 км, с востока на запад - 430 км. По разнообразию климатических зон и природных ландшафтов с нами мало кто может сравниться. Тут есть и тайга, и горная тундра, и смешанные леса, и степи, и лесостепи, и полупустыни. Имеются даже участки с вечной мерзлотой.