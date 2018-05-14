В Башкирии отметили самую южную географическую точку республики

Напомним, 12 октября 2017 года прошла церемония открытия памятной стелы с обозначением самой северной географической точки Башкортостана в Янаульском районе. Пограничный столб был установлен северо-западнее деревни Байсарово. А 27 октября в Бакалинском районе республики, на границе с Татарстаном, у деревни Ивановка состоялось торжественное открытие стелы, обозначающей крайнюю западную точку Башкирии.