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Posted 14 мая 2018, 05:26

Published 14 мая 2018, 05:26

Modified 17 октября 2022, 19:36

Updated 17 октября 2022, 19:36

В Башкирии отметили самую южную географическую точку республики

14 мая 2018, 05:26
Указатели крайних географических точек республики, нанесенные не только на карту, но и их изображение в виде стелы на местности, станут брендом территории.

11 мая в Зианчуринском районе неподалеку от деревни Кужанак состоялось торжественное открытие стелы, обозначающей самую южную географическую точку Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского отделения Русского географического общества.

Туристический маршрут «Башкирская кругосветка» охватит все четыре крайние географические точки республики и географический центр в Гафурийском районе.

В нескольких метрах от стелы расположен указатель границы Башкортостана с Оренбургской областью, а также центральная дорога, ведущая к крупной железнодорожной станции, расположенной в 15 километрах в городе Кувандык Оренбургской области.

Напомним, 12 октября 2017 года прошла церемония открытия памятной стелы с обозначением самой северной географической точки Башкортостана в Янаульском районе. Пограничный столб был установлен северо-западнее деревни Байсарово. А 27 октября в Бакалинском районе республики, на границе с Татарстаном, у деревни Ивановка состоялось торжественное открытие стелы, обозначающей крайнюю западную точку Башкирии.

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