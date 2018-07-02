ВЦИОМ: 30% молодых граждан России мечтают уехать из страны

Идея эмиграции наиболее распространена в среде российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. 30% данной категории граждан хотят уехать из России. Вот уже на протяжении двух лет самой привлекательной страной для россиян остается Германия. Туда хотели бы переехать на постоянное место жительства 16% потенциальных иммигрантов из России. Следом идут США (7%). Третью строчку по привлекательности для россиян стран занимает Испания (6%).