В Уфе предложили ввести личную ответственность авторов пенсионной реформы

- Депутаты говорят, что они заботятся об обеспечении старости пенсионеров, но ведь это неправда! Они заботятся о пополнении бюджета за счет населения. Может быть, лучше искать другие ресурсы для пополнения бюджета? Например, реформировать систему налогообложения, повысив ставку налога для олигархов? - спросил глава Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов.