«Башнефть» выплатит дивиденды в сумме 28,2 миллиарда рублей

Миноритарные акционеры, а это в большинстве своем ветераны нефтяной промышленности и члены их семей, выразили удовлетворение итогами работы компании в 2017 году и размерами дивидендов. Один из них даже взял слово и выразил благодарность новому менеджменту «Башнефти» за хорошие результаты и пожелал дальнейших успехов. На этой оптимистично-радостной ноте годовое собрание акционеров было завершено.