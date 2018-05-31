Бывший директор «Башнефти» стал почетным гражданином Уфы

30 мая Богуславу Сандурскому было присвоено звание «Почетного гражданина города Уфы», сообщили в пресс-службе мэрии города. Его чествовали на очередном заседании Горсовета.
Богуслав Флорионович Сандурский избирался народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета БАССР. Он получил массу орденов – три ордена Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской революции и Почетными грамотами за трудовой вклад в развитие нефтяной отрасли России и республики.
В период с 1985 по 1994 годы он, будучи генеральным директором ПО «Башнефть», внес колоссальный вклад в развитие Уфы. Благодаря привлечению средств предприятия застроились 383 квартала с инфраструктурой и Демский район, а также был капитально отремонтирован оперный театр.
Звание «Почетный гражданин города Уфы» за последние десять лет было присвоено пяти горожанам. Присваивается оно как символ признания за неоценимые заслуги перед уфимцами, городом Уфой,подчеркнул Ирек Ялалов.