Бывший директор «Башнефти» стал почетным гражданином Уфы

В период с 1985 по 1994 годы он, будучи генеральным директором ПО «Башнефть», внес колоссальный вклад в развитие Уфы. Благодаря привлечению средств предприятия застроились 383 квартала с инфраструктурой и Демский район, а также был капитально отремонтирован оперный театр.