В Уфе отметили юбилей Уфимского нефтеперерабатывающего завода

- На завод я пришла девчонкой, мне было всего 18 лет. Пришла лаборанткой, в 1972 году, в 1980 стала инспектором отдела охраны труда, а в 1985 году перешла в отдел кадров. Я отдала заводу 41 год. За это время в моей жизни было много знаменательных событий – я вышла замуж, родила ребенка. Также на моих же глазах рос завод – появилась установка Г-43-107М/1, обновился резервуарный парк. Сейчас завод – это просто картинка. У меня был прекрасный коллектив, преданный своему делу, мы все на работу на родной и любимый завод всегда ходили с большим желанием. Я вышла на пенсию, но я не совсем отошла от заводских дел: сейчас я являюсь председателем заводского совета ветеранов, у меня на учете 1200 пенсионеров. При необходимости мы всегда оказываем им помощь, всегда готовы прийти на выручку, потому мы все – воспитанники нашего родного завода.