В Башкирии построен уникальный в России комплекс биоочистных сооружений

- Впечатляют, конечно, и масштабы этих строительных сооружений, и то, что подобных проектов на территории Европы и Азии нет. Для меня, как человека, отвечающего в Курултае за экологию, это очень отрадно. Мы часто слышим, что у предприятий на экологию нет денег, что экономика не позволяет думать о природе. Сегодня мы видим, что возможно вкладывать колоссальные средства, в том числе, в такие важные экологические проекты.