В Уфе, несмотря на дождь, с успехом прошла вторая Симфоночь

На сцену праздника вышли солисты и творческие коллективы, которые так или иначе были связаны с Уфимским институтом искусств. Среди выступавших были певцы Идрис Газиев, Вахит Хызыров, Ильгам Валиев, Артур Каипкулов, Алена Завьялова, Регина Звегинцева, Лилия Халикова, скрипачи Ильшат Муслимов и Чингис Ханнанов, кураист Артур Гайсаров, баянисты Руслан Рахмангулов и Дмитрий Анисимов, флейтисты Инна Фоменко и Андрей Позяк, домристка Ирина Куравина, вокальная группа «Премьер» и другие.