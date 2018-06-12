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Футбольный клуб «Уфа» представит нового игрока 18 июня

12 июня 2018, 13:40
Это новый защитник 1998 года рождения.

ФК «Уфа» представит нового игрока на первой тренировке на домашнем стадионе «Нефтяник», сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

- Это левоногий защитник, 1998 года рождения, - сказал Шамиль Газизов после церемонии открытия нового футбольного поля в парке лесоводов в Уфе. - Это молодой игрок, перспективный.

Нового игрока журналисты увидят на первой открытой тренировке клуба 18 июня, сказал он. Вместе с новым главным тренером, имя которого пока не раскрывается.

- Вы все его знаете, но по ряду причин я не могу его назвать, - ответил он на вопрос о том, кто же станет тренером ФК «Уфа». - Мы объявим его имя или 15 июня в Москве, или 18 июня на тренировке в Уфе

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