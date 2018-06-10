Новым главным тренером ФК «Уфа» может стать Вадим Евсеев

В 2014 году Евсеев проходил обучение в Высшей школе тренеров по получению лицензии категории «А» УЕФА. 7 января 2015 года стал ассистентом Гаджи Гаджиева в «Амкаре». С февраля 2017 — главный тренер клуба ПФЛ «Текстильщик» Иваново. В сентябре 2017 вернулся в «Амкар», где со 2 марта 2018, после ухода Гаджи Гаджиев стал исполняющим обязанности главного тренера команды. 15 марта был утверждён в качестве главного тренера.