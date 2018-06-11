В Уфе появился новый арт-объект в честь ФК «Уфа»

- В 1912 году на месте нынешнего парка состоялся первый в истории Уфы официальный междугородний футбольный матч. ФК «Уфа» сделал небольшой подарок жителям столицы Башкирии, установив здесь тематическую скамейку под названием «Стань частью истории», - говорится в официальном сообщении.