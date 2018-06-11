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В Уфе появился новый арт-объект в честь ФК «Уфа»

11 июня 2018, 13:30
Памятный знак установлен на территории парка имени Якутова.

Накануне, 10 июня, в Уфе прошло открытие нового арт-объекта, посвященного футбольному клубу «Уфа». Как сообщила пресс-служба спортивного клуба, его установили в парке имени Якутова.

Арт-объект имеет еще и потребительскую ценность , поскольку по сути является скамьей. На открытии «скамьи» присутствовали генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов и болельщики клуба.

- В 1912 году на месте нынешнего парка состоялся первый в истории Уфы официальный междугородний футбольный матч. ФК «Уфа» сделал небольшой подарок жителям столицы Башкирии, установив здесь тематическую скамейку под названием «Стань частью истории», - говорится в официальном сообщении.

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