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Шамиль Газизов ответил на вопрос о новом тренере ФК «Уфа»: Это разрыв мозга

5 июня 2018, 15:54
Новый тренер точно не будет иностранцем.

Имя нового главного тренера футбольного клуба «Уфа» станет известно не раньше 8 июня, следует из ответа генерального директора клуба Шамиля Газизова «Реальному времени».

Вот какие ответы он дал на вопросы о кандидатуре нового тренера команды.

— А следующий ваш тренер тоже будет перспективный и не очень, скажем так, раскрученный?

— Сложно дать однозначный ответ на этот вопрос. У нас еще есть время для того, чтобы принять решение. Все-таки выбор тренера — очень серьезный вопрос. На сегодняшний день это просто разрыв мозга, связанный с большим мониторингом ряда аспектов. Поэтому готов комментировать путь, по которому мы идем, уже после назначения. Вся эта история закончится не раньше 8 июня.

— А шорт-лист уже есть?

— Есть. Иностранцы? Их нет. Могу сказать лишь, что кандидатов осталось очень мало. На сегодняшний день планка для нашего клуба задрана очень высоко, и ей надо соответствовать.

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