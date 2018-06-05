Шамиль Газизов ответил на вопрос о новом тренере ФК «Уфа»: Это разрыв мозга

— Сложно дать однозначный ответ на этот вопрос. У нас еще есть время для того, чтобы принять решение. Все-таки выбор тренера — очень серьезный вопрос. На сегодняшний день это просто разрыв мозга, связанный с большим мониторингом ряда аспектов. Поэтому готов комментировать путь, по которому мы идем, уже после назначения. Вся эта история закончится не раньше 8 июня.