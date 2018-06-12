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В Уфе в День города пройдет выставка ретроавтомобилей

12 июня 2018, 12:30
Она откроется в 15.00 в парке имени Ивана Якутова.

12 июня уфимцы смогут посетить выставку советских ретро-автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации города. Многие из этих машин стали культовыми в стране, а некоторые получили мировую известность.

Один из экспонатов, ГАЗ-14 –«Чайки», ее производство прекратили после постановления ЦК КПСС о борьбе с привилегиями 1988 года.

Другой экспонат выставки, Москвич-400, планировалось сделать с двумя дверями, по примеру его прообраза Opel Kadet. Но после приемки этого автомобиля Сталиным пришлось его переделать, и Москвич-400 стали выпускать с четырьмя дверьми.

Начало выставки - 12 июня в 15.00.

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