В Уфе в День города пройдет выставка ретроавтомобилей

Другой экспонат выставки, Москвич-400, планировалось сделать с двумя дверями, по примеру его прообраза Opel Kadet. Но после приемки этого автомобиля Сталиным пришлось его переделать, и Москвич-400 стали выпускать с четырьмя дверьми.