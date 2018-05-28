В Башкирии пройдет экономический форум «Зауралье-2018»

В рамках форума будет организован профессиональный диалог о проблемах и путях развития инвестиционной деятельности на Зауралье, о поддержке бизнеса. Обсудят вопросы расширения действующих производств, формирования и развития новых предприятий для повышения занятости и самозанятости населения.