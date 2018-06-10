ЧМ-2018: Где и когда увидеть Неймара и других звезд на открытых тренировках

Championat.com рассказал о том, где можно встретить Неймара, Роналду, Гризманна и других футбольных звезд на открытых тренировках перед началом чемпионата мира по футболу в России. Тренировки пройдут с 10 по 15 июня на разных тренировочных базах и стадионах.
10 июня (время мск)
Португалия – 10:30, тренировочная база «Сатурн», Московская область, д. Кратово
Исландия – 11:30, стадион «Олимп», Краснодарский край, Геленджик
Саудовская Аравия –18:00, стадион «Петровский», Санкт-Петербург
Египет –18:00, стадион «Ахмат Арена», Грозный
11 июня (время мск)
Перу – 9:45, «Арена Химки», Московская область, Химки
Уругвай – 16:00, спортивный центр «Борский», Нижний Новгород
Австралия – 16:00, «Стадион Труд», Казань
Панама – 16:00, Центр олимпийской подготовки, Саранск
Аргентина – 17:30, тренировочный центр «Бронницы», Московская область, Бронницы
Сербия – 18:00, тренировочная площадка «Балтия», Калининградская область, Светлогорск
Хорватия – 19:00, «Рощино Арена», Ленинградская область, пгт Рощино
12 июня (время мск)
Бразилия – 10:00, стадион «Юг-спорт», Ставропольский край, Сочи
Дания – 10:30, стадион «Понтос», Краснодарский край, Анапа
Нигерия – 17:00, «Ессентуки Арена», Ставропольский край, Ессентуки
Мексика – 17:00, УТЦ «Новогорск-Динамо», Московская область, Химки
Швейцария – 18:00, стадион «Торпедо», Самарская область, Тольятти
Швеция – 19:00, стадион «Спартак», Краснодарский край, Геленджик
13 июня (время мск)
Марокко – 9:30, стадион «Чайка», Воронеж
Германия – 10:30, спортивная база ЦСКА, Москва
Англия – 11:30, стадион «Спартак», Санкт-Петербург
Коста-Рика – 16:00, стадион «Олимпиец», Санкт-Петербург
Южная Корея – 16:00, стадион «Спартак», Санкт-Петербург
Польша – 19:00, стадион «Спутник-Спорт», Краснодарский край, Сочи
Тунис – 13 июня, 21:45, стадион «Строитель», Московская область, п. Селятино
14 июня (время мск)
Колумбия – 10:00, стадион «Свияга», Татарстан, д. Медведково
Япония – 15:30, тренировочная база ФК «Рубин», Казань
Бельгия – 16:45, стадион СК «Гучково», Московская область, Дедовск
15 июня (время мск)
Сенегал – 17:30, тренировочная площадка «Спутник», Калуга
Как попасть на открытые тренировки
Вход на тренировки осуществляется по пригласительным билетам. Федерации футбола стран-участников ЧМ-2018 самостоятельно определяют нужную для себя квоту от общего числа, то есть они сами приглашают часть гостей на тренировки.
Оставшееся количество пригласительных передается в организационный комитет-2018. Часть билетов передается в спортивные ведомства тех регионов, где проводятся тренировки. А те уже сами определяют, кого пригласить, приоритет обычно отдается воспитанникам спортивных школ, а также детям из многодетных семей и воспитанникам детдомов.