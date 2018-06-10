ЧМ-2018: Где и когда увидеть Неймара и других звезд на открытых тренировках

Championat.com рассказал о том, где можно встретить Неймара, Роналду, Гризманна и других футбольных звезд на открытых тренировках перед началом чемпионата мира по футболу в России. Тренировки пройдут с 10 по 15 июня на разных тренировочных базах и стадионах.