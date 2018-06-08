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Земфире запретили выступать в двух городах страны из-за ЧМ-2018

8 июня 2018, 15:48
Концерты певицы отменили в Нижнем Новгороде и Калининграде.

Как сообщается на сайте певицы, команда Земфиры получила категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий, несмотря на то, что ранее были подписаны все соответствующие соглашения и дан старт рекламной кампании концертов.

«Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу», — говорится в объявлении.

Напомним, ранее Международная федерация футбола (FIFA) запретила выступать певице Юлии Чичериной. Свой запрет они объяснили тем, что репертуар певицы в последнее время ассоциируется с военной тематикой, запрещенной на всех мероприятиях под эгидой FIFA.

Позже Чичерина написала в своем Facebook, что «футболобандеровцы» запретили ей петь в Ростове-на-Дону, пока «в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками». После этого страницу певицы заблокировали.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

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