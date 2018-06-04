Бывший вратарь «Уфы» Лунев вошел в состав сборной России на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России обнародовал окончательный состав команды для участия в Чемпионате мира FIFA 2018, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. В него вошли 23 футболиста, в том числе и Андрей Лунев, защищавший ворота ФК «Уфа» в 2015/2016 годы. Теперь он основной вратарь «Зенита».