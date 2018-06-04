Бывший вратарь «Уфы» Лунев вошел в состав сборной России на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России обнародовал окончательный состав команды для участия в Чемпионате мира FIFA 2018, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. В него вошли 23 футболиста, в том числе и Андрей Лунев, защищавший ворота ФК «Уфа» в 2015/2016 годы. Теперь он основной вратарь «Зенита».
Вот весь список игроков сборной России.
Вратари
Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва).
Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия).
Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).
Защитники
Владимир Гранат ("Рубин" Казань).
Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва).
Федор Кудряшов ("Рубин" Казань).
Илья Кутепов ("Спартак" Москва).
Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный).
Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург).
Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники
Юрий Газинский ("Краснодар").
Александр Головин (ЦСКА Москва).
Алан Дзагоев (ЦСКА Москва).
Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург).
Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург).
Роман Зобнин ("Спартак" Москва).
Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург).
Антон Миранчук ("Локомотив" Москва).
Александр Самедов ("Спартак" Москва).
Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).
Нападающие
Артем Дзюба ("Арсенал" Тула).
Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва).
Федор Смолов ("Краснодар").
Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня в Москве матчем «Россия – Саудовская Аравия». Последний контрольный матч российская сборная сыграет завтра, 5 июня, со сборной Турции.