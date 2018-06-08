В Уфе обманутые дольщики удивились, заметив на воле осужденных застройщиков

- Удивительное дело – один из наших дольщиков недавно встретил главного фигуранта нашего дела Наиля Зарипова, который летел в самолете бизнес-классом в Москву, - сообщила Медиакорсети Залия Фаттахова. – При этом мы точно помним, что нынешней весной он вместе с другими осужденными должен отбывать срок в колонии-поселении, а информации о том, что им изменили наказание, нигде не было.