Башкирия, начало июня: на улице зафиксирован -1 градус

Сегодня, 8 июня, утром на территории Башкирии была зафиксирована температура воздуха минус 1 градус. Об этом сообщили в Башгидромете.
По уточненным данным, такие данные были отмечены на метеостанции близ деревни Емаши Белокатайского района.
В Уфе сегодня утром столбики термометров опустились до +6 градусов.
Днем в Башкирии также ожидается прохладная погода с дождями. Ветер западный умеренный, временами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит +14, +19 градусов.
Завтра, 9 июня, ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +13,+18. Ветер северо-западный, при грозах возможны сильные порывы.