В Башкирии ожидаются сильные заморозки на почве

В ночь с 7 на 8 июня, а также завтра в первой половине дня на территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными заморозками в некоторых районах республики, которое обещают синоптики. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.