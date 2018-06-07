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В Башкирии ожидаются сильные заморозки на почве

7 июня 2018, 15:03
По этой причине МЧС объявило штормовое предупреждение.

В ночь с 7 на 8 июня, а также завтра в первой половине дня на территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными заморозками в некоторых районах республики, которое обещают синоптики. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

По прогнозу столбик термометра в некоторых районах республики может опуститься до -2 градусов. Столь резкое похолодание может погубить сельскохозяйственные культуры. Чтобы спасти их, специалисты предлагают укрывать посадки тканью или окуривать их дымом.

В МЧС предупреждают, что резкое похолодание может повредить сельскохозяйственные культуры. Для того, чтобы уберечь растения, их можно накрыть плотной тканью или применять метод окуривания.

Из-за резких перепадов температуры возможно также ухудшение видимости на дорогах до 500-1000 метров.

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