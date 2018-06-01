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В Башкирии вновь ожидаются заморозки до минус 7 градусов

1 июня 2018, 19:27
На дорогах местами туман, видимость 500-1000 метров

С 1 по 3 июня местами на территории Башкортостана ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0,-3.

2 июня температура воздуха понизится до -2,-7. Местами ночью небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 17 м/с. На автодорогах утром местами туман, видимость 500-1000м.

По данным карты фактической погоды в Башкирии, теплее всего в первый день лета в Акъяре - там 12 градусов выше нуля. Холоднее всего - в Аскино: там воздух прогрелся лишь до трех градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности. В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур. Рекомендуется предпринять меры по защите насаждений.

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#Новости#Рита Расулева#Общество
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