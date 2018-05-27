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В Уфе продают самый дешевый бензин в Приволжье

27 мая 2018, 14:59
Среди столиц регионов Приволжского федерального округа Уфа находится на первом месте по дешевизне бензина.

1 литр бензина в ПФО продают в среднем за 40,42 рубля. Как сообщает Росстат, в Уфе она дешевле почти на 1 рубль – 39, 45 рублей. Стоимость на АИ -95 и АИ-98 составляют 42,39 и 46,62 рубля соответственно.1 литр дизельного топлива равно 42,69 рубля.

По ценам на бензин чуть отстает от Уфы Казань. Здесь он стоит 46,63 рубля. Однако в столице Татарстана дешевый во всем Поволжье бензины марок АИ-92 (39,23 рубля) и АИ-95 (41,83 рубля).

За прошлую неделю выролси цены на бензин в 80 регионах РФ. Наибольший рост на топливо произошел в Ханты-Мансийске — на 5%, Липецке — на 4,2%, Белгороде и Костроме — на 3,9% и Курске — на 3,8%.

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