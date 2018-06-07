В российских городах принимающих ЧМ-2018 ограничат полеты дронов

По словам старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов на транспорте ММТП Антона Алексеева, его ведомство станет внимательно следить за исполнением запретов. Нарушителей ждут штрафы. Обычных граждан станут штрафовать на сумму от 2 000 до 5 000 рублей, а должностных лиц — на 25 000 — 30 000 рублей. Юридических лиц ждет наказание в размере 250 000 — 300 000 рублей или приостановление деятельности на два месяца.