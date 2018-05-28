В Башкирии ожидаются заморозки до минус пяти градусов

29 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер северо-западный, северный, с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1 +6, в северных и горных районах до минус 3. Днем воздух согреется до 11-16 градусов.