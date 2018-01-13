В Уфе семью с 8-ю детьми выселяют из центра на окраину

- Что мне делать, я не знаю, - говорит Юлия Вольф после суда. – На 12 кв. м. мы не уместимся, это точно. Мы долгое время проживали у моих родителей, поэтому как-то могли разместиться. Но летом прошлого года умерла моя мама. Сейчас ее квартира делится между мной и моими сестрами. Что достанется нам, непонятно. Как мы будем размещаться на площади 12 кв. м. – я не представляю. У нас в республике каждый день говорят о поддержке многодетных семей, о том, что сейчас проблемы с демографией. Между тем, дальше разговоров дело не идет, помощь от государства ждать очень долго приходится. Сейчас я стою на очереди 1357. В год выдается примерно 40 квартир. К тому моменту, как я ее дождусь, все мои дети вырастут.