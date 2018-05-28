Башкирия покинула двадцатку Национального рейтинга состояния инвестклимата

- У нас по некоторым процедурам в среднем по стране фактический результат лучше целевого. Срок получения разрешения на стройку – уже 105 дней, а не 129. За год удалось сэкономить предпринимателям две недели. Время подключения к сетям - 73 дня, а не 90 (минус 10 дней по сравнению с прошлым годом), - отметила Светлана Чупшева.